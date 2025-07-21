Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإيرانية: سنجبر الجيش الإسرائيلي على دفع ثمن عدوانه وسندافع عن حقوق شعبنا

Lebanon 24
21-07-2025 | 03:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: ندرس توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وقوانين الحرب بالمحافل الدولية للمطالبة بحقوق الشعب الإيراني
lebanon 24
21/07/2025 14:36:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: الخيار العسكري لن يجبر شعبنا على القبول بمطالب أعدائنا
lebanon 24
21/07/2025 14:36:08 Lebanon 24 Lebanon 24
نورنيوز عن الرئيس الإيراني: مستعدون للحوار والدفاع عن حقوق شعبنا على طاولة المفاوضات
lebanon 24
21/07/2025 14:36:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: تخصيب اليورانيوم حق من حقوق شعبنا وموقفنا بهذا الشأن واضح
lebanon 24
21/07/2025 14:36:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:26 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:36 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:26 | 2025-07-21
06:55 | 2025-07-21
06:45 | 2025-07-21
06:45 | 2025-07-21
06:36 | 2025-07-21
06:32 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24