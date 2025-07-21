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طهران: عقد اجتماع ثلاثي بين إيران والصين وروسيا غدا بشأن الملف النووي وآلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات

Lebanon 24
21-07-2025 | 04:34
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