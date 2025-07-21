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براك: أميركا ليست هنا لترغم اي فرد او دولة للقيام بأي شيء بل للمساعدة في الوصول الى خلاصة

Lebanon 24
21-07-2025 | 04:46
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