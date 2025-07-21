الخارجية الإيرانية: عراقجي أوضح مرة أخرى المواقف القانونية لإيران في رسالة إلى ثلاث دول أوروبية والصين وروسيا ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

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