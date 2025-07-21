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حركة المرور كثيفة من الكرنتينا باتجاه الدورة وصولا حتى نهر الموت (التحكم المروري)
Lebanon 24
21-07-2025
|
07:26
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