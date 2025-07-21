Advertisement

أخبار عاجلة

"أ.ب" عن المبعوث الأميركي إلى سوريا: لا أعتقد أن العنف بالسويداء سيعرقل محادثات دمشق وقوات سوريا الديمقراطية

Lebanon 24
21-07-2025 | 08:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي إلى سوريا: لا أعتقد أن هناك تقدما في المحادثات بين الحكومة السورية المركزية والأكراد
lebanon 24
21/07/2025 17:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي لسوريا: لا يمكن احتواء العنف بالسويداء إلا باتفاق
lebanon 24
21/07/2025 17:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"قوات سوريا الديمقراطية" تصف اشتباكات السويداء بأنها "انتكاسة لآمال السوريين"
lebanon 24
21/07/2025 17:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: لقاء مرتقب بين الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية بحضور المبعوث الأميركي
lebanon 24
21/07/2025 17:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:03 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-07-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:08 | 2025-07-21
10:03 | 2025-07-21
10:02 | 2025-07-21
09:34 | 2025-07-21
09:09 | 2025-07-21
09:02 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24