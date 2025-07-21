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جولة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تعقد في إسطنبول في 24 و25 تمّوز (وكالة تاس)
Lebanon 24
21-07-2025
|
10:37
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