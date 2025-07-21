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رئيس الوزراء البريطاني: نعمل جاهدين مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والأمر ليس سهلا

Lebanon 24
21-07-2025 | 11:06
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