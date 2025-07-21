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نتنياهو: أغلبية الأميركيين يدعمون إسرائيل لكنني قلق بشأن فئة الشباب الذين يمكن تغذية بعضهم بكثير من الأكاذيب

Lebanon 24
21-07-2025 | 12:19
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