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وزير الدفاع السوري: سوريا لن تحيد عن مسار قوتها واستقلالها مهما اشتدت المحن أو تعاظمت التحديات

Lebanon 24
21-07-2025 | 13:43
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