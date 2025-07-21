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براك: النقاشات التي أجريها مع الجميع تركز حول إستطاعة أميركا التوصل الى اتفاقية وقف الاعمال العدائية التي تسمح لنا بمضمونها ومعايير تنفيذها بالانتقال الى الخطوة التالية التي يحتاج أن يحققها لبنان

Lebanon 24
21-07-2025 | 15:02
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