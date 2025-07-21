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رئيس منظمة الصحة العالمية: مقر إقامة موظفي المنظمة في دير البلح بغزة تعرض للهجوم 3 مرات اليوم بالإضافة إلى مستودعها الرئيسي
Lebanon 24
21-07-2025
|
16:54
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