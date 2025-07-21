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المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان: لا يوجد أي مقارنة بين الدعم السريع والحركات الثورية المسلحة

Lebanon 24
21-07-2025 | 16:54
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