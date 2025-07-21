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وزير الإعلام السوري: الخطاب الانعزالي لبعض الجماعات في السويداء قوض الجهود السياسية (الجزيرة)

Lebanon 24
21-07-2025 | 16:55
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