28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المدير العام لوزارة الصحة في غزة: عشرات الأطفال مصابون بمتلازمة غيلان باريه المناعية ونعجز عن علاجهم
Lebanon 24
21-07-2025
|
17:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المدير العام لوزارة الصحة بقطاع غزة: الاحتلال يمنع إدخال حليب الأطفال ووفاة الطفلة جوري جوعا فضيحة (الجزيرة)
Lebanon 24
المدير العام لوزارة الصحة بقطاع غزة: الاحتلال يمنع إدخال حليب الأطفال ووفاة الطفلة جوري جوعا فضيحة (الجزيرة)
22/07/2025 02:29:24
22/07/2025 02:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام لوزارة الصحة بغزة للجزيرة: الاحتلال يتعمد بشكل ممنهج تدمير المنظومة الصحية ويستغل ذلك للتهجير
Lebanon 24
المدير العام لوزارة الصحة بغزة للجزيرة: الاحتلال يتعمد بشكل ممنهج تدمير المنظومة الصحية ويستغل ذلك للتهجير
22/07/2025 02:29:24
22/07/2025 02:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: التدمير المتواصل والممنهج لمستشفيات غزة استمر طويلاً ويجب أن يتوقف فوراً
Lebanon 24
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: التدمير المتواصل والممنهج لمستشفيات غزة استمر طويلاً ويجب أن يتوقف فوراً
22/07/2025 02:29:24
22/07/2025 02:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير مجمع الشفاء الطبي للجزيرة: المستشفيات في القطاع عاجزة عن توفير العلاج للأطفال المرضى
Lebanon 24
مدير مجمع الشفاء الطبي للجزيرة: المستشفيات في القطاع عاجزة عن توفير العلاج للأطفال المرضى
22/07/2025 02:29:24
22/07/2025 02:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
١٠ شهداء جراء غارات إسرائيلية على شمال غرب غزة
Lebanon 24
١٠ شهداء جراء غارات إسرائيلية على شمال غرب غزة
18:54 | 2025-07-21
21/07/2025 06:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرات الاحتلال تشن غارة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة
Lebanon 24
طائرات الاحتلال تشن غارة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة
18:46 | 2025-07-21
21/07/2025 06:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف مدفعي على خيام النازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة
Lebanon 24
قصف مدفعي على خيام النازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة
18:40 | 2025-07-21
21/07/2025 06:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"تاس" عن مصدر تركي: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد في إسطنبول الأربعاء
Lebanon 24
"تاس" عن مصدر تركي: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد في إسطنبول الأربعاء
18:36 | 2025-07-21
21/07/2025 06:36:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: سنواصل دعم حماس وحزب الله ما داموا متمسّكين بمبادئهم في الدفاع عن أنفسهم وأرضهم
Lebanon 24
عراقجي: سنواصل دعم حماس وحزب الله ما داموا متمسّكين بمبادئهم في الدفاع عن أنفسهم وأرضهم
18:28 | 2025-07-21
21/07/2025 06:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروّعة تهزّ عمشيت.. هذا ما فعله بصديقه بسبب خلافات بينهما
Lebanon 24
حادثة مروّعة تهزّ عمشيت.. هذا ما فعله بصديقه بسبب خلافات بينهما
07:49 | 2025-07-21
21/07/2025 07:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل داخل منزل فضل شاكر.. تهديد مباشر!
Lebanon 24
هذا ما حصل داخل منزل فضل شاكر.. تهديد مباشر!
11:46 | 2025-07-21
21/07/2025 11:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
دويّ انفجار كبير و"هزّة أرضيّة".. هذه حصيلة القتلى والجرحى بعد سقوط طائرة في دكا
Lebanon 24
دويّ انفجار كبير و"هزّة أرضيّة".. هذه حصيلة القتلى والجرحى بعد سقوط طائرة في دكا
09:47 | 2025-07-21
21/07/2025 09:47:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. باسل خياط يعرض الزواج على باميلا الكيك فهل وافقت؟
Lebanon 24
مُفاجأة.. باسل خياط يعرض الزواج على باميلا الكيك فهل وافقت؟
01:58 | 2025-07-21
21/07/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. عون يوقع على مرسوم الحد الأدنى للأجور
Lebanon 24
بالصورة.. عون يوقع على مرسوم الحد الأدنى للأجور
12:31 | 2025-07-21
21/07/2025 12:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:54 | 2025-07-21
١٠ شهداء جراء غارات إسرائيلية على شمال غرب غزة
18:46 | 2025-07-21
طائرات الاحتلال تشن غارة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة
18:40 | 2025-07-21
قصف مدفعي على خيام النازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة
18:36 | 2025-07-21
"تاس" عن مصدر تركي: المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد في إسطنبول الأربعاء
18:28 | 2025-07-21
عراقجي: سنواصل دعم حماس وحزب الله ما داموا متمسّكين بمبادئهم في الدفاع عن أنفسهم وأرضهم
18:26 | 2025-07-21
عراقجي: منشآتنا تضرّرت بشكل كبير ويجري حالياً تقييم حجم الضرر من قبل هيئة الطاقة الذرية الإيرانية
فيديو
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
15:29 | 2025-07-20
22/07/2025 02:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
14:35 | 2025-07-20
22/07/2025 02:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
14:50 | 2025-07-19
22/07/2025 02:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24