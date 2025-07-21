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المرصد السوري: مسيّرة إسرائيلية استهدفت رتلاً لمقاتلي العشائر في بلدة شهبا شمالي محافظة السويداء وأنباء عن وقوع خسائر بشرية

Lebanon 24
21-07-2025 | 18:09
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