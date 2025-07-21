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السناتور الأميركي الديمقراطي ديك ديربن: عنف المستوطنين في الضفة الغربية تصاعد وبلغ حد تهجير وقتل الفلسطينيين وطال مؤخراً مواطنا أميركيا

Lebanon 24
21-07-2025 | 18:12
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