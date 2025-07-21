عراقجي: لم نصل أبدا نسبة ٩٠% من تخصيب اليورانيوم ولمرة واحدة بلغنا ٦٠٪ وأبلغت محاورينا أننا سنخفض النسبة فورا إذا تم التوصل لاتفاق

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