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عراقجي: لم نصل أبدا نسبة ٩٠% من تخصيب اليورانيوم ولمرة واحدة بلغنا ٦٠٪ وأبلغت محاورينا أننا سنخفض النسبة فورا إذا تم التوصل لاتفاق

Lebanon 24
21-07-2025 | 18:24
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