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مخاوف في إسرائيل من تسلل عناصر موالية لإيران إلى المنطقة العازلة في الجولان لتنفيذ هجوم ضد الجيش الإسرائيلي (موقع واللا)

Lebanon 24
22-07-2025 | 00:01
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