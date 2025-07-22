Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: اللحظة التي تلقي فيها حماس سلاحها وتستسلم وربما نسمح لهم بمغادرة غزة وقتها ستنتهي الحرب

Lebanon 24
22-07-2025 | 01:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: الحرب يمكن أن تنتهي اليوم أو غداً إذا ألقت حماس أسلحتها
lebanon 24
22/07/2025 10:01:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: يمكن لحرب غزة أن تنتهي غدًا إن أطلقت حماس سراح الرهائن وألقت سلاحها
lebanon 24
22/07/2025 10:01:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لابيد: حرب غزة يمكن أن تنتهي في 24 ساعة إن ألقت حماس سلاحها
lebanon 24
22/07/2025 10:01:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: لن نسمح لإيران بإعادة برنامجها النووي وسنعمل بنفس القوة التي استخدمناها عند الضرورة
lebanon 24
22/07/2025 10:01:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:53 | 2025-07-22
02:35 | 2025-07-22
02:30 | 2025-07-22
01:38 | 2025-07-22
01:29 | 2025-07-22
01:21 | 2025-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24