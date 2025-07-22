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الأونروا: سكان غزة بما فيهم زملاؤنا يتعرضون لإغماءات بسبب الجوع الشديد

Lebanon 24
22-07-2025 | 03:09
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