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المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يعلن أن عدد قتلى الحرب مع إسرائيل ارتفع إلى 1062

Lebanon 24
22-07-2025 | 03:15
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