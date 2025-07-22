27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يعلن أن عدد قتلى الحرب مع إسرائيل ارتفع إلى 1062
Lebanon 24
22-07-2025
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة الإيرانية: ارتفاع عدد قتلى الحرب مع إسرائيل إلى 1060
Lebanon 24
الحكومة الإيرانية: ارتفاع عدد قتلى الحرب مع إسرائيل إلى 1060
22/07/2025 12:25:04
22/07/2025 12:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الإيرانية تعلن عن ارتفاع عدد قتلى العدوان الإسرائيلي على هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى 3
Lebanon 24
وكالة الأنباء الإيرانية تعلن عن ارتفاع عدد قتلى العدوان الإسرائيلي على هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى 3
22/07/2025 12:25:04
22/07/2025 12:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: ارتفاع عدد قتلى الصواريخ الإيرانية في شمال إسرائيل إلى 4
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: ارتفاع عدد قتلى الصواريخ الإيرانية في شمال إسرائيل إلى 4
22/07/2025 12:25:04
22/07/2025 12:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الرئاسة الإيرانية لشبكة سي أن أن: ترامب يمكنه وقف الحرب باتصال هاتفي مع الإسرائيليين
Lebanon 24
المتحدث باسم الرئاسة الإيرانية لشبكة سي أن أن: ترامب يمكنه وقف الحرب باتصال هاتفي مع الإسرائيليين
22/07/2025 12:25:04
22/07/2025 12:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرئيس الإيراني: أطفال غزة يموتون جوعا أمام مرأى العالم والإنسان يخجل أن يسمي من يرتكب المجازر هناك بشرا
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: أطفال غزة يموتون جوعا أمام مرأى العالم والإنسان يخجل أن يسمي من يرتكب المجازر هناك بشرا
05:21 | 2025-07-22
22/07/2025 05:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الأردني: الأمور على الحدود في محافظة السويداء السورية تتجه للاستقرار وكان لنا دور دبلوماسي كبير في احتواء الأزمة
Lebanon 24
رئيس الوزراء الأردني: الأمور على الحدود في محافظة السويداء السورية تتجه للاستقرار وكان لنا دور دبلوماسي كبير في احتواء الأزمة
05:13 | 2025-07-22
22/07/2025 05:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن مصدر أمني سوري: التهدئة بالسويداء ستتيح للحكومة إعادة العائلات إليها سريعا
Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن مصدر أمني سوري: التهدئة بالسويداء ستتيح للحكومة إعادة العائلات إليها سريعا
05:13 | 2025-07-22
22/07/2025 05:13:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة فارس الإيرانية: القبض على 48 سجينا فروا خلال الهجمات الإسرائيلية على سجن "إيفين" وتعمل الأجهزة الأمنية على ملاحقة 27 آخرين
Lebanon 24
وكالة فارس الإيرانية: القبض على 48 سجينا فروا خلال الهجمات الإسرائيلية على سجن "إيفين" وتعمل الأجهزة الأمنية على ملاحقة 27 آخرين
05:07 | 2025-07-22
22/07/2025 05:07:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الأونروا: الأطقم الصحية والأطباء يعانون من الإغماء بسبب الجوع والإرهاق خلال أداء واجباتهم في غزة
Lebanon 24
الأونروا: الأطقم الصحية والأطباء يعانون من الإغماء بسبب الجوع والإرهاق خلال أداء واجباتهم في غزة
05:03 | 2025-07-22
22/07/2025 05:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروّعة تهزّ عمشيت.. هذا ما فعله بصديقه بسبب خلافات بينهما
Lebanon 24
حادثة مروّعة تهزّ عمشيت.. هذا ما فعله بصديقه بسبب خلافات بينهما
07:49 | 2025-07-21
21/07/2025 07:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل داخل منزل فضل شاكر.. تهديد مباشر!
Lebanon 24
هذا ما حصل داخل منزل فضل شاكر.. تهديد مباشر!
11:46 | 2025-07-21
21/07/2025 11:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر عن الرواتب
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر عن الرواتب
15:49 | 2025-07-21
21/07/2025 03:49:17
Lebanon 24
Lebanon 24
دويّ انفجار كبير و"هزّة أرضيّة".. هذه حصيلة القتلى والجرحى بعد سقوط طائرة في دكا
Lebanon 24
دويّ انفجار كبير و"هزّة أرضيّة".. هذه حصيلة القتلى والجرحى بعد سقوط طائرة في دكا
09:47 | 2025-07-21
21/07/2025 09:47:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. عون يوقع على مرسوم الحد الأدنى للأجور
Lebanon 24
بالصورة.. عون يوقع على مرسوم الحد الأدنى للأجور
12:31 | 2025-07-21
21/07/2025 12:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:21 | 2025-07-22
الرئيس الإيراني: أطفال غزة يموتون جوعا أمام مرأى العالم والإنسان يخجل أن يسمي من يرتكب المجازر هناك بشرا
05:13 | 2025-07-22
رئيس الوزراء الأردني: الأمور على الحدود في محافظة السويداء السورية تتجه للاستقرار وكان لنا دور دبلوماسي كبير في احتواء الأزمة
05:13 | 2025-07-22
"العربية" نقلاً عن مصدر أمني سوري: التهدئة بالسويداء ستتيح للحكومة إعادة العائلات إليها سريعا
05:07 | 2025-07-22
وكالة فارس الإيرانية: القبض على 48 سجينا فروا خلال الهجمات الإسرائيلية على سجن "إيفين" وتعمل الأجهزة الأمنية على ملاحقة 27 آخرين
05:03 | 2025-07-22
الأونروا: الأطقم الصحية والأطباء يعانون من الإغماء بسبب الجوع والإرهاق خلال أداء واجباتهم في غزة
05:02 | 2025-07-22
طائرات مسيّرة إسرائيليّة تُحلّق على علو منخفض جدًا في أجواء بلدة جباع - قضاء النبطية
فيديو
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
15:29 | 2025-07-20
22/07/2025 12:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
14:35 | 2025-07-20
22/07/2025 12:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
14:50 | 2025-07-19
22/07/2025 12:25:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24