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الخارجية السعودية: نرحب بالدعوة الصادرة من 26 دولة لرفع القيود عن دخول المساعدات لغزة

Lebanon 24
22-07-2025 | 04:19
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