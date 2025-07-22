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الخارجية السعودية: نجدد الرفض القاطع لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية ومنهجيتها اللاإنسانية في منع المساعدات واستهداف المدنيين أثناء محاولتهم الحصول عليها

Lebanon 24
22-07-2025 | 04:20
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