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وزير المالية الإسرائيلي: يجب أن نعود للاستيطان في غزة ولدينا فرصة تاريخية لتحقيق ذلك

Lebanon 24
22-07-2025 | 09:29
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