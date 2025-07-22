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الرئيس عون من البحرين: الزيارة تمثل فرصة ثمينة لتعزيز أواصر التعاون بين لبنان والبحرين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية

Lebanon 24
22-07-2025 | 09:58
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