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المتحدث باسم اليونيسيف لسكاي نيوز عربية: يجب أن يتم توزيع المساعدات في غزة من خلال مؤسسات الأمم المتحدة

Lebanon 24
22-07-2025 | 10:57
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