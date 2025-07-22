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المجلس النرويجي للاجئين: لم نتمكن منذ 145 يوما من إدخال مئات الشاحنات التي تحتوي على الخيام والمياه والمواد الغذائية والتعليمية إلى غزة

Lebanon 24
22-07-2025 | 11:27
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