Advertisement

أخبار عاجلة

براك: الاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان بناءً

Lebanon 24
22-07-2025 | 13:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إنتهاء اللقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي وتوم برّاك في عين التينة
lebanon 24
22/07/2025 22:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول المبعوث الأميركي توم براك إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
22/07/2025 22:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس بري بعد لقائه براك: الإجتماع كان جيدا وبناءً آخذا بحرص كبير مصلحة لبنان
lebanon 24
22/07/2025 22:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري يترأس في هذه الأثناء في عين التينة الاجتماع المشترك لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل
lebanon 24
22/07/2025 22:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:35 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:48 | 2025-07-22
15:35 | 2025-07-22
15:34 | 2025-07-22
15:32 | 2025-07-22
15:32 | 2025-07-22
15:14 | 2025-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24