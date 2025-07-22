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براك: انا لا اطلب حصر السلاح بل ثمة قانون يقول ان هناك مؤسسة عسكرية واحدة وعلى لبنان ان يقرر كيف سيطبق هذا القانون

Lebanon 24
22-07-2025 | 13:41
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lebanon 24
22/07/2025 22:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
براك: ⁠لا نطلب شيئًا لقد قلنا شيئًا واحدًا فقط: إذا كنتم تريدون مساعدتنا فنحن هنا لنرشد ولنساعد فلن نتدخل في السياسة وإذا لا تريدونا لا مشكلة فسنعود إلى بلدنا
lebanon 24
22/07/2025 22:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع استقبل براك ليلا: مطلب جمع كل سلاح غير شرعي مطلب أساسي
lebanon 24
22/07/2025 22:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مسعد: لا يمكن بناء دولة القانون والمؤسسات بوجود سلاح خارجها لكننا ندعو إلى الحوار والتفاهم ولا نريد فتنة ولا نريد اقتتالاً بل نريد دولة قوية تحضن الجميع وتحميهم
lebanon 24
22/07/2025 22:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
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