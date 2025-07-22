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المرصد السوري لسكاي نيوز عربية: بعض الإعدامات في السويداء نفذها منتسبون لوزارة الدفاع السورية

Lebanon 24
22-07-2025 | 15:14
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