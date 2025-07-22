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قوات الاحتلال تواصل حصار واقتحام محيط مستشفى رفيديا في نابلس وتفتّش مركبات الإسعاف
Lebanon 24
22-07-2025
|
17:53
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