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المتحدث باسم الداخلية السورية ل"الجزيرة": انتهاكات أحداث الساحل هي ضد قيم الشعب التي بُنيت عليها الدولة الجديدة

Lebanon 24
22-07-2025 | 17:59
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