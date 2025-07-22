Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي: نتنياهو أجرى تقييماً لسير المفاوضات مع فريقه المتواجد في الدوحة

Lebanon 24
22-07-2025 | 18:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع: مفاوضات الدوحة بشأن غزة تسير على نحو بطيء
lebanon 24
23/07/2025 03:05:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: محادثة نتنياهو مع ترمب جاءت قبل مشاورات الرئيس الأميركي مع فريق الأمن القومي
lebanon 24
23/07/2025 03:05:48 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الاسرائيلية: رئيس الوزراء نتنياهو سيعقد مساء اليوم جلسة تقييم للأوضاع مع فريق من الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، وستتناول جمود المفاوضات وملف المساعدات الإنسانية
lebanon 24
23/07/2025 03:05:48 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب اليوم حول المفاوضات مع إيران
lebanon 24
23/07/2025 03:05:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:47 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:38 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:25 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:24 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:11 | 2025-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:47 | 2025-07-22
18:38 | 2025-07-22
18:25 | 2025-07-22
18:24 | 2025-07-22
18:11 | 2025-07-22
18:10 | 2025-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24