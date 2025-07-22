27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ارتفاع مؤشر نيكاي الياباني للعقود الآجلة بنسبة 1.7% في التعاملات المبكرة بعد إعلان ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان
Lebanon 24
22-07-2025
|
20:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المؤشر نيكي الياباني يتخلى عن مكاسبه المبكرة
Lebanon 24
المؤشر نيكي الياباني يتخلى عن مكاسبه المبكرة
23/07/2025 06:41:08
23/07/2025 06:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤشر نيكي الياباني يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر
Lebanon 24
مؤشر نيكي الياباني يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر
23/07/2025 06:41:08
23/07/2025 06:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤشر نيكاي الياباني يصعد بدعم من انتعاش أسهم التكنولوجيا
Lebanon 24
المؤشر نيكاي الياباني يصعد بدعم من انتعاش أسهم التكنولوجيا
23/07/2025 06:41:08
23/07/2025 06:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسهم اليابانية تواصل الارتفاع ومؤشر نيكي يصعد للجلسة الخامسة على التوالي
Lebanon 24
الأسهم اليابانية تواصل الارتفاع ومؤشر نيكي يصعد للجلسة الخامسة على التوالي
23/07/2025 06:41:08
23/07/2025 06:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الخزانة الأميركي: إيرادات الرسوم الجمركية تقترب من 100 مليار دولار
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: إيرادات الرسوم الجمركية تقترب من 100 مليار دولار
20:30 | 2025-07-22
22/07/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: تأسيس مشروع مشترك مع اليابان في ولاية ألاسكا
Lebanon 24
ترامب: تأسيس مشروع مشترك مع اليابان في ولاية ألاسكا
20:00 | 2025-07-22
22/07/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سنعقد صفقة مع اليابان بشأن الغاز الطبيعي المسال
Lebanon 24
ترامب: سنعقد صفقة مع اليابان بشأن الغاز الطبيعي المسال
20:00 | 2025-07-22
22/07/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب عن الصفقات التجارية: أوروبا ستأتي غداً
Lebanon 24
ترامب عن الصفقات التجارية: أوروبا ستأتي غداً
20:00 | 2025-07-22
22/07/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب: الاتفاق التجاري يخفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات اليابانية إلى 15%
Lebanon 24
أ ف ب: الاتفاق التجاري يخفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات اليابانية إلى 15%
20:00 | 2025-07-22
22/07/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في شهرٍ واحدٍ... كميل أبي خليل "يفقد قطعتين من قلبه" (صور وفيديو)
Lebanon 24
في شهرٍ واحدٍ... كميل أبي خليل "يفقد قطعتين من قلبه" (صور وفيديو)
08:21 | 2025-07-22
22/07/2025 08:21:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يقضي عطلة مع عائلته... فنان يفقد حياته خلال السباحة
Lebanon 24
كان يقضي عطلة مع عائلته... فنان يفقد حياته خلال السباحة
05:12 | 2025-07-22
22/07/2025 05:12:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي يعطي إشارة الانطلاق
Lebanon 24
الراعي يعطي إشارة الانطلاق
09:00 | 2025-07-22
22/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد
02:04 | 2025-07-22
22/07/2025 02:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ يمنع اندلاع الحرب؟
Lebanon 24
مَنْ يمنع اندلاع الحرب؟
11:01 | 2025-07-22
22/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
20:30 | 2025-07-22
وزير الخزانة الأميركي: إيرادات الرسوم الجمركية تقترب من 100 مليار دولار
20:00 | 2025-07-22
ترامب: تأسيس مشروع مشترك مع اليابان في ولاية ألاسكا
20:00 | 2025-07-22
ترامب: سنعقد صفقة مع اليابان بشأن الغاز الطبيعي المسال
20:00 | 2025-07-22
ترامب عن الصفقات التجارية: أوروبا ستأتي غداً
20:00 | 2025-07-22
أ ف ب: الاتفاق التجاري يخفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات اليابانية إلى 15%
20:00 | 2025-07-22
رئيس وزراء اليابان: سندرس تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة
فيديو
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
Lebanon 24
بالفيديو: كارثة صحية.. ماذا نتنفس في لبنان؟
12:30 | 2025-07-22
23/07/2025 06:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
Lebanon 24
بالفيديو: احذروا.. 4 أوبئة تهدّد لبنان
15:29 | 2025-07-20
23/07/2025 06:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا شهدت تطبيقات "دولار لبنان"؟
14:35 | 2025-07-20
23/07/2025 06:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24