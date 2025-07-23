هيئة البث الإسرائيلية: الولايات المتحدة نقلت رسالة الى حماس مفادها أنه إذا لم تسلم جوابها قريباً فإن واشنطن ستتراجع عن بعض الضمانات التي تم التوافق عليها

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