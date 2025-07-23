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باسيل: أفهم أن يفرح لبنانيون لسقوط نظام الأسد بسبب ما فعل ولكن لا افهم التهليل والدبكة لأن نظام الجولاني قد نشأ ومن يصفهم بالرفاق يتحمل مسؤولية افعالهم مثلهم
Lebanon 24
23-07-2025
|
01:47
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