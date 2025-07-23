باسيل: للقوات اقول انتم من "عيرتمونا" بأننا شركاء حزب الله وكنا نجيبكم بأننا لسنا اكثرية في الحكومة علما انكم كنتم معنا في اكثرها نقول لكم اليوم نحن خارج الحكومة وأنتم شركاء حزب الله

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