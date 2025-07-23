باسيل: العجز ظهر وهذه سلطة ومنظومة عاجزة عن إنجاز اي شيء ففي موضوع السلاح ورغم دعم الداخل والخارج وفي وضع ضعف حزب الله ظهر انه لا يمكنهم أن يفعلوا شيئاً فهم إما متواطئون أو عاجزون

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