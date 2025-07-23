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حماس تدعو إلى أوسع حراك شعبي وجماهيري في كل عواصم ومدن العالم حتى كسر الحصار الإسرائيلي وإنهاء المجاعة في غزة

Lebanon 24
23-07-2025 | 03:44
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