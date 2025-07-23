النائب أنطوان حبشي قبيل جلسة مجلس النواب: ما يجري اليوم هو ممارسة ديمقراطية وأتمنى ويجب ألّا يختبئ أحد وراء مجلس النواب للهروب من القضاء (الجديد)

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