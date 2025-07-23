Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: هذه الوثائق نموذج صارخ لنهب الأموال العامة

Lebanon 24
23-07-2025 | 04:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفتي حجازي: وثيقة دار الفتوى في راشيا نموذج يحتذى به على مستوى الوطن
lebanon 24
23/07/2025 12:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وثيقة للخارجية الأميركية: أكثر من 6400 أميركي قاموا بتعبئة نموذج لإجلاء محتمل من إسرائيل
lebanon 24
23/07/2025 12:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... هذه آخر إطلالة لدانييلا حفيدة هيفا وهبي
lebanon 24
23/07/2025 12:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: الهجمات الإسرائيلية انتهاك صارخ لسيادة سوريا
lebanon 24
23/07/2025 12:53:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:31 | 2025-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:48 | 2025-07-23
05:41 | 2025-07-23
05:35 | 2025-07-23
05:34 | 2025-07-23
05:31 | 2025-07-23
05:29 | 2025-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24