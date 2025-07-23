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الرئيس سعد الحريري: كل التهاني لمصر شعبا وحكومة وللرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة 23 تموز العيد الوطني

Lebanon 24
23-07-2025 | 05:13
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