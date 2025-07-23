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المحامية ستيفاني نوفل وكيلة النائب والوزير السابق جمال الجراح من مجلس النواب: وثيقة النائب العام المالي بالشكل التي صدرت به جعلت من موكلي ماثلا أمام مجلسكم غير مدرك للجرم المطلوب منه ان يدافع عن نفسه بشأنه
Lebanon 24
23-07-2025
|
06:03
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