الجيش وبمرافقة قوات الطوارئ الدولية تقدّم عند أطراف بلدة عيترون حتّى مفترق العريض - الباط وقد عمل على إزالة السواتر التي أقامها العدوّ الإسرائيليّ على طريق الزقاق - الباط

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