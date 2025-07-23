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النائب حسن فضل الله: خطونا خطوة أساسية في المجلس النيابي اليوم وهذه ليست نهاية المطاف ولسنا جهات إدانة لأحد والمتهم بريء حتى تثبت إدانته

Lebanon 24
23-07-2025 | 07:11
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