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مروحية إيرانية حذرت المدمرة دي دي جي فيتزجيرالد الأميركية بعد اقترابها من مياه إيران في بحر عمان (تسنيم)

Lebanon 24
23-07-2025 | 08:07
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