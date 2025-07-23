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الحكومة البريطانية: رئيس الوزراء ناقش في اتصال مع الرئيس التركي أمس الوضع المتدهور في غزة وأكدا على الحاجة الملحة لإدخال المزيد من المساعدات ووقف إطلاق النار

Lebanon 24
23-07-2025 | 10:00
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