الحكومة البريطانية: رئيس الوزراء ناقش في اتصال مع الرئيس التركي أمس الوضع المتدهور في غزة وأكدا على الحاجة الملحة لإدخال المزيد من المساعدات ووقف إطلاق النار

Lebanon 24