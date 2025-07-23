القمة البحرينية-اللبنانية: البحرين تؤكد ثبات موقفها في دعم سيادة لبنان واستقراره ووحدته ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية وتشيد بجهود الرئيس عون والحكومة في المضي قدماً بالإصلاحين السياسي والاقتصادي

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