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وزير الخارجية الإسرائيلي: طلبت خلال لقائي الرئيس الأوكراني في كييف بأن تصنف أوكرانيا الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية

Lebanon 24
23-07-2025 | 11:26
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